الشيخ جمال الضاري يبحث مع وفد تيار الحكمة تقويم مسار العملية السياسية في البلاد

2019/09/05 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، وفد تيار الحكمة برئاسة عضو المكتب السياسي فادي الشمري.

وذكر مكتب الشيخ جمال الضاري في بيان، أن اللقاء بحث تطورات الشأن العراقي وسبل تقويم مسار العملية السياسية في العراق، فضلا عن توحيد الرؤى والمواقف وعمل المعارضة الوطنية داخل البرلمان، من اجل الاصلاح ومحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة.

واضاف البيان، أن الجانبين شددا على ضرورة إكمال ملف إعمار المناطق المُحررة واعادة النازحين.

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