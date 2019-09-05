إخماد حريق في شاحنة “براد” لنقل الأسماك بالديوانية

2019/09/05 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الديوانية … أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية ، حريقاً اندلع في شاحنة “براد” مخصصة لنقل الأسماك على الطريق السريع الرابط بقضاء سومر.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ،إن ” مفارز مركز القادسية بإسناد من مركز الدغارة تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران ما […]

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