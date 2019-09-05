2019/09/05 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي نفط الجنوب الرياضي، اليوم الخميس، التحاق لاعبي مغربي بصفوف فريقه الكروي، الذي يستعد للموسم المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي ابراهيم دحلوس لـ"الغد برس"، ان "المدافع المغربي عبدالخالق احمدوش، التحق بصفوف فريق نفط الجنوب، في معسكره التدريبي، قادماً من نادي شباب الحسيمة".

يشار الى ان فريق نفط الجنوب لكرة القدم دخل معسكراً تدريبياً في مدينة انطاليا التركية، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل 2019-2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدافع مغربي يلتحق بنفط الجنوب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدافع مغربي يلتحق بنفط الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).