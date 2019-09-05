منتخب الطائرة للناشئين يخوض أولى تدريباته استعداداً للقاء الكويت

2019/09/05 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:خاض منتخبنا لكرة الطائرة للناشئين اولى وحداتهِ التدريبية على قاعة القصر الرياضي في العاصمة الأردنية عمان تحضيراً لأنطلاق منافسات البطولة العربية.

وأكد المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني رسول سلطان جاهزية لاعبيه ودخولهم في اجواء المنافسات، مبينا ان "الجولة الأولى من المباريات ستكشف لنا مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة خصوصاً ان خصومنا في المجموعة سيقصون شريط مباريات المجموعة يوم غد الجمعة".وأكد سلطان ان "البدايات دائماً تكون حذرة وصعبة وسنسعى لبداية قوية تعبر عن جاهزية الليوث لهذا الأستحقاق".يُذكر أن منتخبنا يلعب في المجموعة الثالثة الى جانب كل من الكويت والامارات، حيث يتأهل منتخبان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي من البطولة.

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