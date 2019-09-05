بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.. الحشد يساهم بتأهيل عدد من المدارس في بغداد

2019/09/05 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الحشد الشعبي، مبادرة لتأهيل وترميم عدد من المدارس في العاصمة بغداد مع قرب حلول العام الدراسي وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.وقال موفدنا، إن مديرية الاشغال والاسكان في معاونية الدعم اللوجستي بهيئة الحشد الشعبي اطلقت مبادرة لتأهيل وترميم عدد من المدارس القديمة في العاصمة بغداد مع قرب حلول العام الدراسي.وأضاف، أن المبادرة ...

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