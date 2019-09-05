2019/09/05 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة ديالى للحشد الشعبي، الخميس، اجتماعا موسعا مع عمليات الحشد وعدد من المعاونيات والمديريات والالوية لبحث تأمين المنافذ الحدودية وطريق الزائرين خلال شهري محرم وصفر.وذكر موفدنا، ان قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد وقيادة عمليات الحشد والمعاونيات والمديريات المعنية والالوية (23، 24، 110، 4، 20، الاول) عقدوا اجتماعا لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعقد اجتماعا موسعا لتأمين المنافذ الحدودية وطرق الزائرين في ديالى ) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعقد اجتماعا موسعا لتأمين المنافذ الحدودية وطرق الزائرين في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).