“بالفيديو” خريجو النفط على أبواب الوزارة يفترشون الارض.. والغضبان يدير ظهره لمطالبهم!

2019/09/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق لا يزال خريجو كليات هندسة النفط من مختلف المحافظات يواصلون اعتصامهم المفتوح ويفترشون الارض امام مقر الوزارة في بغداد.وفي كل يوم يصل وزير النفط ثامر الغضبان الى مقر الوزارة ويلقي نظراته الى المعتصمين ولكن من دون الاستجابة لمطالبهم.ويطالب خريجو هندسة النفط بتعيينهم في الدوائر التابعة للوزارة والاستعانة بهم بدلا من […]

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