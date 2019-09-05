2019/09/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادفي محاولة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020، ربما يلجأ المنظمون إلى ماكينات لتساقط الثلوج الصناعية على الجماهير.وأصبحت الثلوج الصناعية من بين آخر المحاولات لمواجهة الرطوبة المرتفعة، ودرجات الحرارة العالية، التي تتجاوز 30 درجة مئوية في تموز وآب، وهي الفترة التي ستقام فيها الأولمبياد في العاصمة اليابانية.وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة إنه ستتم تجربة ماكينة صنع الثلوج، خلال اختبارات الكانوي في 13 أيلول الجاري في طوكيو.وأضاف دون توضيح التكلفة المحتملة “نخطط لإنتاج طنين من الثلوج خلال الاختبارات”.وعندما استضافت طوكيو الأولمبياد في 1964 أقيمت في تشرين الأول.وقامت اللجنة المنظمة مؤخرا بتجربة العديد من الأمور، مثل اللجوء لرذاذ الماء ومناطق مظللة ومكيفة في أماكن الراحة، بالإضافة إلى توزيع الماء والثلج خلال اختبارات كرة الطائرة الشاطئية في يوليو الماضي.ومن أجل تفادي الفترات الأكثر حرارة في اليوم، تقرر انطلاق سباقي الماراثون في السادسة صباحا، بالإضافة إلى تغطية أغلب مسافة المسار البالغة 42 كيلومترا بتكنولوجيا، قال المنظمون إنها ستساهم في انعكاس أشعة الشمس وتقليل درجة الحرارة، بنحو ثماني درجات مئوية.وفي الشهر الماضي أدت المخاوف إلى قرار الاتحاد الدولي للثلاثي، بتقليص الجزء الخاص بالركض إلى النصف خلال التصفيات المؤهلة للأولمبياد، في الفترة من 24 يوليو/تموز وحتى التاسع من أغسطس/آب.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قبل ذلك بعدة أيام، تم علاج بعض المشاركين في بطولة العالم للتجديف للناشئين 2019 من ضربة شمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلوج صناعية لمواجهة الحرارة في الأولمبياد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلوج صناعية لمواجهة الحرارة في الأولمبياد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).