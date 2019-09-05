2019/09/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوقع متنبئ جوي، انخفاض درجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة.وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك اطلعت عليه “كلكامش برس” ان “هذه الايام تشهد بداية التغيرات التدريجية على الجو، وبدأنا نشهد انخفاض درجات الحرارة وخاصة في ساعات الليل الذي بدأت ساعاته بالازدياد لحين الوصول الى اليوم الذي تتساوى فيه ساعات الليل والنهار وهو يوم ٢٢ أيلول”.وأضاف ان “هنالك المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل بحيث تكون الأجواء مائلة للاعتدال نهارا في الشمال والوسط وحارة نسبيا في الجنوب، والحرارة حول إلى أدنى من معدلاتها بقليل”.وتابع عطية “من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى نهار السبت المقبل في مدن الجنوب مابين ٤٤-٤٥ درجة مئوية وفي مدن الوسط مابين ٤١-٤٢ درجة مئوية وفي مدن الشمال ٤٠-٤١ درجة مئوية وفي غرب البلاد ما بين ٣٨-٣٩ درجة مئوية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: إنخفاض درجات الحرارة في الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: إنخفاض درجات الحرارة في الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).