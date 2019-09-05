عبدالرزاق دحنون - تفتيش المرأة جسدياً

2019/09/05 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون نشرت قناة الجسر الفضائية على موقعها شريطاً مصوراً من دقيقة وثلاثين ثانية صُوِّر مصادفة من داخل سيارة عابرة شرق دير الزور بالقرب من حقل العمر النفطي في البادية السورية.يُظهر الشريط بوضوح اعتداء عناصر من وحدات الحماية الكردية على أسرة كانت تركب دراجة نارية عند وصولها إلى حاجز عسكري.أعتقد أن المصور كان حازقاً فطناً شجاعاً امتلك حساً إنسانياً عالياً.ولكن لماذا اعتدى عناصر الحاجز على الرجل وزوجته وا......

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