أبو الحسن سلام - فلسطين في المسرح العربي والمصري

2019/09/05 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أبو_الحسن_سلام شغلت القضية الفلسطينية كتاب المسرح العربى ، بنفس القدر الذى شغلت به الإعلام العربى جنبا إلى جنب مع العمل السياسى العربى ، إذ بادر على أحمد باكثير بتناول القضية مع بدايات ظهورها فى الأربعينات من القرن العشرين ، يوم أنهت بريطانيا فترة إنتدابها على فلسطين ، وسماحها قبل ذلك بالهجرات اليهودية الصهيونية من أوروبا وغيرها من القارات ، وعلمها بتشكيل عصابات صهيونية لميلشيات مسلحة ، مع تسهيل مهمة تدريبها وتص......

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