تركيا تبدأ عملية إعادة مليون سوري وتحذر من موجة هجرة جديدة لأوروبا

2019/09/05 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليوم الخميس إن بلاده ستبدأ خطة إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وربما تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا لهذه الخطة.

وتسيطر تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري على أجزاء من شمال سوريا حيث تقول إن 350 ألف سوري ع...

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