الطفيلي يوجه سؤالا الى حكومتي بغداد واربيل بشأن كميات النفط المصدرة من الاقليم

2019/09/05 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تيار الحكمة، سالم الطفيلي، الخميس، الحكومة العراقية واقليم كردستان الى “المصارحة وكشف الحقائق للشعب العراقي حول كمية مايصدره الاقليم من النفط”، كذلك “الكشف عن حجم ما سددته الحكومة المركزية من ميزانية الاقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية”.وقال الطفيلي في بيان تلقته /SNG/،”اتسأل عن سبب التعتيم الاعلامي وغياب الشفافية في الكشف عن ...

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