بيريز: بنزيما دفعني لاحتفال فريد

2019/09/05 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كشف فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن تسبب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بشيء فريد، لم يسبق له مثيل خلال موسم 2010-2011.وقال بيريز، خلال تصريحاته لشبكة “RMC” الفرنسية: “لقد احتفلت بأهداف الفريق مرتين فقط من قبل، أول مرة كان هدف بنزيما ضد ليون، والثاني هدف راموس في نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو […]

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