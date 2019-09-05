2019/09/05 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ متابعة..
كشف فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن تسبب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بشيء فريد، لم يسبق له مثيل خلال موسم 2010-2011.
وقال بيريز، خلال تصريحاته لشبكة “RMC” الفرنسية: “لقد احتفلت بأهداف الفريق مرتين فقط من قبل، أول مرة كان هدف بنزيما ضد ليون، والثاني هدف راموس في نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو […]
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كشف فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن تسبب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بشيء فريد، لم يسبق له مثيل خلال موسم 2010-2011.
وقال بيريز، خلال تصريحاته لشبكة “RMC” الفرنسية: “لقد احتفلت بأهداف الفريق مرتين فقط من قبل، أول مرة كان هدف بنزيما ضد ليون، والثاني هدف راموس في نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيريز: بنزيما دفعني لاحتفال فريد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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