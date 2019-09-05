2019/09/05 | 17:09

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المحمداوي يستحصل الموافقة على تعديل الوصف الوظيفي لرفع التسكين عن ذوي المهن الصحية (وثيقة)

بغداد/..



استحصل النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، على قرار من وزارة المالية لتعديل الوصف الوظيفي لرفع التسكين عن ذوي المهن الصحية .

ونقل بيان للمكتب الاعلامي للنائب المحمداوي، تلقته "عين العراق نيوز"، ان "وزارة المالية واجابة على كتاب مكتب النائب المحمداوي المرقم 430 في 22 نيسان 2019 فقد اشارت الى ضرورة ان تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات التابع لوزارة التخطيط بإعداد وصفا وظيفيا لتعديل الوصف الوظيفي النافذ لذوي المهن الصحية مما يسمح لهم الوصل الى الدرجة الثانية ".

واضاف البيان ان "هذا التعديل يأتي بعد قرار مجلس الوزراء برفع التسكين عن ذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثانية لكنه اشترط ان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك ، مما سبب عدم تنفيذ القرار وتأخير اجراءاته".

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