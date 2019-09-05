رئيس ريال مدريد يكشف فرحته الكبيرة بسبب بنزيما

2019/09/05 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن تسبب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق بشيء فريد، لم يسبق له مثيل خلال موسم 2010-2011.

وقال بيريز، خلال تصريحاته لشبكة "RMC" الفرنسية: "لقد احتفلت بأهداف الفريق مرتين فقط من قبل، أول مرة كان هدف بنزيما ضد ليون، والثاني هدف راموس في نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد".وأضاف "حين شارك بنزيما وسجل الهدف ضد ليون كنت سعيدًا لدرجة أنني لم أتمكن من السيطرة على انفعالي، واعتذرت لجون ميشيل أولاس رئيس ليون، لأنها كانت المرة الأولى التي احتفل بها في حياتي".وكانت هذه المواجهة مهمة لبيريز، نظرًا لأن الفريق لم يكن يتخطى مرحلة دور الـ16 في البطولة لعدة سنوات، وفي الموسم السابق لهذه المباراة أطاح ليون بالميرنجي من البطولة.ودخل ريال مدريد لقاء الإياب في معقله "سانتياجو برنابيو"، بعد أن تعادل ذهابًا بهدف دون رد، ونجح بنزيما بعد 28 ثانية فقط من مشاركته كبديل من تسجيل الهدف الثاني، وفاز الملكي بثلاثية نظيفة، وحسم عبوره لربع نهائي ذات الأذنين.



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