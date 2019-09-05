ذي قار تطالب اليونسيف باعتماد برامج سريعة لمواجهة أزمة الفيضانات

2019/09/05 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} طالبت محافظة ذي قار اليونسيف باعتماد برامج سريعة لمواجهة أزمة الفيضانات.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ ذي قار عادل الدخيلي، في مكتبه، اليوم الخميس، وفد منظمة الهجرة الدولية {(IOM} التابعة لليونسيف ، برئاسة علا هواري المنسق الإقليمي في المنطقة الجنوبية وابراهام انيث مدير المنطقة الجنوبية.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الدخيلي اكد خلال استقباله الوفد الزائر حاجة ذي قار إلى خدمات وقدرات المنظمات الإنسانية العاملة بالمحافظة وتفعيل برامجها بالتعاون مع الدوائر المعنية لتحقيق هدفنا المشترك في تطوير معايير الخدمات المقدمة للمواطنين".وأشار الدخيلي الى" سبل تطوير المشاريع الزراعية وتأهيل المدارس ودعم برامج تأهيل الشباب من خلال المساعدات الفردية " ، منوهاً إلى " ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار توفير خدمات الطوارئ وتوطين السكان والمشاركة في اعتماد برامج سريعة لمواجهة أزمات الفيضانات أو شح المياه والتحسب لأي طارئ يؤدي إلى الهجرة ".انتهى

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