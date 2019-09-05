الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجل مرسي

2019/09/05 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأوضح المحامي في تصريح صحفي أن النيابة استدعت أشقاء نجل مرسي، واستمعت إلى أقوالهم في التحقيق الروتيني الذي تم فتحه حول وجود شبهة جنائية في وفاته، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن الوفاة طبيعية ومن المنتظر أن يتم استخراج تصريح الدفن.

وأشار محامي العائلة إلى أنه على الأرجح، سيتم دفن نجل مرسي بجانب والده، في مقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة.

وتوفي النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق بسبب سكتة قلبية مفاجئة، مساء الأربعاء.

يذكر أن عبد الله مرسي (24 عاما) هو الابن الأصغر لمحمد مرسي.



وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهما جنائية عدة.



وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وشغل والده محمد مرسي، منصب رئيس مصر في 2012 - 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس"، في يونيو الماضي.

انتهى .



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