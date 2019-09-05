وزير النفط: الحكومة حريصة على توفير الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمارات الاجنبية

2019/09/05 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، حرص الحكومة والوزارة على توفير الظروف المناسبة لعمل الشركات العالمية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية.وقال الغضبان في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه وخلال جولة تفقدية لحقول غرب القرنة /1، وغرب القرنة /2 في محافظة البصرة، "نشيد بالجهد الوطني وقدرته على أدارة الحقول والمنشآت النفطية بكفاءة عالية"، مبينا أن "الوزارة تعمل على زيادة المحتوى الوطني لاكتساب الخبرة الكافية من خلال زجهم في العمل الميداني والدورات المتخصصة".

وأضاف الغضبان، "لقد اثبتت الاحداث والتحديات والظروف المختلفة المسؤولية المهنية والوطنية التي يتمتع بها المهندسين والفنيين والعاملين في القطاع النفطي"، مؤكدا "حرص الحكومة والوزارة الى توفير الظروف المناسبة لعمل الشركات العالمية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في الصناعة النفطية، فضلاً عن مواكبة التقدم التكنولوجي لتطوير المنشآت الوطنية وفق أحدث المواصفات العالمية".

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