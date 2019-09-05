بالفيديو.. وزير الدفاع يؤكد من ديالى قرب افتتاح منفذ المنذرية امام البضائع والزائرين

2019/09/05 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الخميس، قرب فتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران لتسهيل حركة التجارة واستقبال البضائع الإيرانية والزائرين، جاء ذلك خلال زيارته الى محافظة ديالى للاطلاع على إجراءات تحضير فتح المنفذ رسميا.وعقد الشمري خلال زيارته الى منفذ المنذرية الحدودي، مؤتمراً مشتركاً مع محافظ ديالى مثنى التميمي، وتابعته وكالة نون الخبرية، أكد خلاله أن "العمل يجري على قدم وساق من أجل فتح المنافذ العراقية المشتركة مع إيران لتسهيل حركة التجارة واستقبال البضائع الإيرانية والزائرين".من جانبه قال محافظ ديالى، إن "وزير الدفاع قام بزيارة المحافظة اليوم للتأكد من جاهزية المنفذ الحدودي ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين الإيرانيين بمناسبة شهر محرم الحرام".

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