نائب يتهم محافظ ديالى بمخالفة القانون والتمسك بمدير مقال بأمر وزاري

2019/09/05 | 17:14

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بغداد اليوم - بغداد

اتهم النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، اليوم الخميس، المحافظ مثنى التميمي بمخالفة القانون ومكا...





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