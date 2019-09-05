أسعار النفط ترتفع الى 61 دولارا للبرميل

2019/09/05 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تعزز ثقة المستثمرين بآمال إحراز تقدم في تسوية النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وإن تعرضت الأسعار لضغوط بعد تقرير كشف عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية.وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، ارتفع خام القياسي العالمي “برنت” بنسبة 0.70% إلى 61.40 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” […]

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