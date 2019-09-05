2019/09/05 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … بحثت قيادة عمليات ديالى ،اليوم الخميس، مع عمليات الحشد والمعاونيات والمديريات المعنية والالوية التعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة والاجهزة الامنية لتأمين المنافذ وطرق الزائرين البرية.وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت / بدر نيوز/، نسخة منه، إن”عمليات ديالى عقدت اجتماعا مع والوية الحشد المعنية (23، 24، 110، 4، 20، الاول) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات ديالى تبحث مع الحشد تأمين طرق الزائرين والمنافذ البرية) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات ديالى تبحث مع الحشد تأمين طرق الزائرين والمنافذ البرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).