العثور على ثلاث عجلات مفخخة في الموصل

2019/09/05 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، من العثور على ٣ عجلات مفخخة في مناطق المحافظة.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من اللواء ٦٠ بالفرقة العشرين والحشد العشائري ضمن قيادة عمليات نينوى، تمكنت من العثور على ٣ عجلات مفخخة جنوب غرب بحيرة سنيسلة وجنوب شرق جبل المنايف".

وأضافت، انه "تمت معالجتها وتفجيرها دون حادث يذكر".



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