108 شاحنات أمريكية محملة بمعدات واليات حربية تصل الانبار  قادمة من الاردن

2019/09/05 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر في قيادة حشد محافظة الانبار، الخميس، بوصول رتل أمريكي مكون من 108 شاحنات محملة باليات ومعدات امريكية الى منفذ طربيل الحدودي غربي المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “رتلا امريكيا مكونا من 108 شاحنات محملة باليات عسكرية امريكية وصل الى منفذ طربيل الحدودي غربي الانبار قادما من الاراضي الاردنية في طريقة […]

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