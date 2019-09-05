كاتانيتش: مستغرب من الاصابات بهكذا مباريات واللياقة أثرت على المنتخب

2019/09/05 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ابدى مدرب منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم، كاتانيتش، اليوم الخميس، استغرابه من حصول الاصابات للاعبي المنتخب في هذا التوقيت من المنافسات.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة منتخبنا الوطني ونظيره البحريني "ابارك للاعبي المنتخب النقطة التي تعتبر جيدة خارج ملعبنا".

واضاف "لا اعرف لماذا تحدث هكذا اصابات في مثل هكذا مباريات، وعلي الصلاة والدعاء من اجل عدم تكرار ذلك"، مشيرا الى ان "اللياقة البدنية اثرت على المنتخب الوطني".

يشار الى ان المنتخب الوطني العراقي تعادل مع نظيره البحريني بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم ضن منافسات الجولة الاولى من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم.

يذكر ان اللاعب حسين علي خرج مصاباً من المباراة بعد دخوله بدقائق قليلة بديلاً في الشوط الثاني.

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