مصدر ينفي تشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي

2019/09/05 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "لا صحة صدور ما تداوله بعض وسائل الإعلام من قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي".

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في وقت سابق من اليوم، على نسخة منها صدور أمر إداري بتشكيل مديرية القوة الجوية وتكليف صلاح مهدي حنتوش مديرا لها بالوكالة.

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