مصدر مخول في الحشد الشعبي ينفي صدور قرار بتشكيل قيادة قوة جوية

2019/09/05 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، صحة صدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي.وقال المصدر عبر موقع الحشد الشعبي ونقلته /المعلومة/، إنه “لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بصدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي”.وكانت وسائل الاعلام قد تداولت وثيقة بشان توجيه الحشد الشعبي بتشكيل قيادة […]

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