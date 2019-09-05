مصدر مخول في الحشد ينفي تشكيل قوة جوية

2019/09/05 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى مصدر مخول في هيأة الحشد الشعبي، الأنباء عن استحداث قوة جوية ضمن تشكيلات قوات الحشد.

ونقل بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن المصدر نفيه "صحة صدور ما تداوله بعض وسائل الإعلام من قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي".وكانت وثيقة صادرة من نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس تشير الى صدور أمر إداري بتشكيل مديرية القوة الجوية، في الحشد الشعبي.وجاء في الوثيقة "استناداً الى الأمر الديواني المرقم 79 لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء والمؤرخ في 2014/9/8 وللصلاحيات المخولة إلينا ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية ويكلف {صلاح مهدي حنتوش} مديراً للمديرية بالوكالة للتنفيذ من تاريخه اعلاه".يشار الى ان تشكيل القوة الجوية للحشد الشعبي يأتي على خلفية تكرار القصف الجوي "المجهول" على مخازن ومواقع الحشد في البلاد.وتوجه أصابع الأتهام الى اسرائيل التي لم تنف صراحة مسؤوليتها عن ذلك.انتهى

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