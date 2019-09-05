تقارير أولية تكشف إصابة حسين علي وفرصة مشاركته في الدوري

2019/09/05 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت تقارير اعلامية أولية، إصابة لاعب المنتخب الوطني ونجم الزوراء حسين علي في مباراة العراق أمام البحرين التي انتهت بالتعادل 1-1 بمستهل مشوار المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

ونقل حسين علي بسيارة الاسعاف الى المستشفى بعد اصابته في أول دقيقة من مشاركته بالشوط الثاني في اللقاء، وكان التشخيص الأولي حصول كسر بمنطقة الكاحل.وتفيد التقارير الأولية ان اللاعب من المحتمل ان يغيب عن مباريات الدوري العراقي مع فريقه الزوراء بسبب الاصابة.انتهى

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