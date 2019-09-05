الكشف الاولي يؤكد اصابة لاعب المنتخب العراقي حسين علي بـ

2019/09/05 | 22:55

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بغداد اليوم - بغداد

كشف المنسق الاعلامي لمنتخب العراق بكرة القدم محمد خلف، الخميس، أن طبيب الفريق قاسم الجنابي اكد بع...





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