مصدر في الحشد ينفي صحة صدور ما تداوله بعض وسائل الإعلام من قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية

2019/09/05 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… نفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد.وقال المصدر في تصريح اطلعت عليه / بدر نيوز/ انه “لا صحة صدور ما تداوله بعض وسائل الإعلام من قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي”.وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في وقت […]

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