المالية النيابية: خيرنا الكرد اما تسليم 250 الف برميل يوميا او استقطاع مايقابلها من موازنتهم

2019/09/05 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الخميس، ان بغداد خيرت كردستان اما تسليم 250 الف برميل يوميا او استقطاع مايقابلها من موازنة الاقليم.وقال الدراجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء يجب ان يبتعد عن المداراة والعمل برؤيته الاقتصادية، كما يجب ان لا يزيد عجز الموازنة عن 36%”.واضاف […]

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