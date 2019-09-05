2019/09/05 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب د.جمال المحمداوي بالوثائق ماأجابت به وزارة المالية بشأن منح مخصصات (30%) من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية و رفع التسكين عنهم وأوضح النائب بعد متابعته مع مكتب رئيس الوزراء وتوجيهه سؤالاً برلمانياً الى وزارة المالية بشأن عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (61) لسنة 2019 الوارد في الوثائق التالية :

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..جمال المحمداوي يستحصل الموافقة على تعديل الوصف الوظيفي لرفع التسكين عن ذوي المهن الصحية النعيم نيوز.

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