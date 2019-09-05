2019/09/05 | 23:06

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تنويع مصادر السلاح والعمليات العسكرية الحالية على طاولة "حصاد آفاق" بين رسول وعلاوي

اكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول ان المعركة مع

داعش حاليا هي معركة استخبارية اكثر من ما هي عسكرية رسول اضاف اثناء استضافته في حصاد افاق ان الهدف من عمليات ارادة

النصر التي تقوم بها القوات الامنية وبكافة تشكيلتها تهدف الى تفتيش

ومسح بعض المناطق لاستئصال فلول الدواعش المتبقية وهي تجري بالتنسيق

من قبل العمليات المشتركة ، مبينا ان هناك بعض الفلول للدواعش في

بعض المناطق وهي لاتؤثر على القطعات الامنية .



واضاف ان القوات

الامنية لديها منظومات ورصد الكترونية وكاميرات حرارية لمراقبة

الجيوب المتبقية للدواعش.

من جهته اكد أستاذ الامن الوطني في جامعة النهرين حسين علاوي ان

الحكومات السابقة والحالية عملت على تطوير القوات الامنية عبر تنويع

مصادر التسليح ، مبينا ان العراق بحاجة الى منظومات دفاع جوي وخاصة

الطائرات المسيرة لكشف التهديدات في الفضاء الجوي .



واضاف ان هناك

جهد كبير من الرئاسات الثلاثة من اجل تدارك موضوع القصف لمقرات

الحشد ، مبينا ان هناك من يريد ان يدفع للمواجهة بين العراق والكيان

الصهيوني الذي يسعى لهذه المواجهة .



واشار الى ان خطاب الدولة

الموحد هو من سيردع اي عدوان ومن اي دولة ، مؤكدا ان الحكومة لم

تصدر لحد ألان تقرير فني لما حدث من قصف لمقرات الحشد الشعبي .



وبين

ان العمليات العسكرية الحالية يجب ان تستمر للقضاء على فلول الدواعش

المتبقية التي انتهارت واندثرت وتلاشت ولم تعد تستطيع مواجهة القوات

الامنية.

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