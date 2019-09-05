2019/09/05 | 23:06

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مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي ينفي صدور قرار بتشكيل قيادة قوة جوية

نفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، صحة صدور قرار بتشكيل

قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي.وقال المصدر، إنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بصدور قرار

بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي".

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