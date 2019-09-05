2019/09/05 | 23:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك, تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش ضمن حدود محافظة كركوك.
وقال الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حربية: تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الارهابية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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