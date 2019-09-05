حربية: تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الارهابية

2019/09/05 | 23:18

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اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك, تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش ضمن حدود محافظة كركوك.

وقال الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية في

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