مسؤول محلي يكشف تفاصيل هجوم داعش على نقطة عسكرية شمال شرقي ديالى

2019/09/05 | 23:27

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بغداد اليوم _ ديالى

كشف مسؤول محلي، الخميس (5 ايلول 2019)، تفاصيل هجوم تنظيم داعش على نقطة عسكرية شمال شرقي محافظة دي...





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