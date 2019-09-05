عاجل: الصدر يعلن نهاية الحكومة العراقية

2019/09/05 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الخميس، 5 أيلول 2019، عن نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها في حال عدم اتخاذها إجراءات صارمة.وقال الصدر في […]

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