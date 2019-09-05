صراع القادة يتفاقم..مصدر من مكتب “الفياض” ينفي اعلان تشكيل قوة جوية للحشد

2019/09/05 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد نفى المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الخميس، كتاب نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس، حول تشكيل قوة جوية في الحشد.

وجاء في نص البيان الذي نشره مكتب الفياض كما اوردت ” روسيا اليوم ” …”نفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، صحة صدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي”.

ونقل عن المصدر قوله، إنه “لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بصدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي”.

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