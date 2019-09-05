أداء مخجل وغياب التكتيك عنوان منتخبنا أمام البحرين

2019/09/05 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا منتخبنا الوطني من الخسارة أمام نظيره البحريني بتعادل متأخر في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في ملعب البحرين الوطني.

وافتتح المنتخب البحريني التسجيل بهدف في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعد خطأ فادح من حارس المرمى محمد حميد الذي لم يستطع السيطرة على كرة ضعيفة من مهاجم البحرين كميل حسان الاسود، وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق عادل مهند علي “ميمي” النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة {1-1}.

ويبدو أن منتخبنا حتى بوجود المحترفين وبالتشكيلة الاساسية لم يعد قادراً على مجاراة فرق القارة وبات يظهر بصورة مخجلة بعد أن كان رقماً صعباً ، حيث لم يقدم أي لمحة فنية تعطي الأمل للمتابع الرياضي أن المنتخب من الممكن أن يصحح مسار لعبه ويصل الى التصفيات الأكثر صعوبة منها ويتوجه الى الحلم الضائع “كأس العالم”.

وسخر الجمهور الرياضي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي على لقطة الهدف، ومنهم من انتقد التسرع في اللعب وعدم تقارب الخطوط والفشل في تقديم جملة تكتيكة يمكنهم من خلالها كسر الدفاع البحريني.

ورأى آخرون ان العراق لم يظهر بالمنتخب الذي يريد رد الدين للمنتخب البحريني الذي خطف بطولة غرب آسيا من الاراضي العراقية بعد فوزه على منتخبنا الوطني بنتيجة {1-0} في النهائي الذي اقيم على ملعب كربلاء.



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