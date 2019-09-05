في أقوى تحذير.. مقتدى الصدر ينذر بنهاية الحكومة العراقية

2019/09/05 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد باعلان البراءة منها في حال عدم اتخاذها اجراءات صارمة....

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