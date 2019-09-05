العراق يرحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

2019/09/05 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب العراق عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الانتقاليّة في السودان برئاسة عبد الله حمدوك

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