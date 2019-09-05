الإعلام الأمني: العثور على متفجرات داخل احد اوكار داعش في كركوك

2019/09/05 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية احد الاوكار التابعة لعصابات داعش الإرهابية في وادي الكرحة بكركوك

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