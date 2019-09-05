شرطة بابل تعلن اعتقال 25 متهماً والعثور على كدس عتاد

2019/09/05 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس،عن تمكنها من اعتقال 25 متهماً بقضايا مختلفة بينهم بالإرهاب والعثور على كدس عتاد في مناطق مختلفة بالمحافظة.

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