بهجوم ارهابي.. استشهاد واصابة ثلاثة جنود في ديالى

2019/09/05 | 23:49

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افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، باستشهاد واصابة ثلاثة جنود بهجوم شنه تنظيم داعش على نقطة امنية في قرية زراعية شمال

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