أحمد صبحى منصور - الوحى الشيطانى تحت مسمى ( السُّنّة ) فى تلبيس ابليس لابن الجوزى

2019/09/05 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : كل رسول يأتى قومه بكتاب فقط ، وليس ( كتاب وسُنّة ).1 ـ هذه حقيقة قرآنية ، بل إن هناك أكثر من رسول لهما أو لهم كتاب واحد .قال جل وعلا عن موسى وهارون ( وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿-;-١-;-١-;-٧-;-﴾-;- الصافات ) وقال عن ثلاثة رسل ( وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿-;-١-;-٣-;-﴾-;- إِذْ أَرْسَلْنَا إِل......

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