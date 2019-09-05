العراق يعرب عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

2019/09/05 | 23:57

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قال الخبير العسكري السعودي، اللواء محمد القبيبان، الخميس (5 ايلول 2019)، إن البوصلة العراقية اتجهت إلى إيران في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وذكر محمد القبيبان، خلال برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور ن

بغداد اليوم _ خاص

كشف مصدر في مكتب رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الخميس (5 ايلول 2019)، حقيقة صدور قرار بتشكيل قيادة قوة جوية تابعة الى الحشد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تم تداولها في وسائل الاعلام بشأن ا

بغداد اليوم - متابعة

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إرساء الاستقرار في أسواق النفط.

وأفادت وكالة "واس" السعودية للأنباء بأن "ابن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع عبد المهدي،

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