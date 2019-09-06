2019/09/06 | 00:08

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انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف النصر !

الخميس

05

أيلول

2019 :

11:41 pm

47

انفجار عبوة ناسفه استهدفت دورية لعناصر الحشد الشعبي ادى الانفجار

الى استشهاد 1 واصابة 2 بجروح في منطقة العويسات التابعه الى ناحية

جرف النصر شمال محافظة بابل .

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