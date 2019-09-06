الحشد الشعبي ينفي تشكيله قوة جوية

2019/09/06 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، يوم الخميس، كتاب نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس، حول تشكيل قوة جوية في الحشد....

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